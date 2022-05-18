На Киевщине тушат лесной пожар: горит 45 га травы, спасена женщина

В Киевской области сотрудники ГСЧС пытаются потушить лесной пожар, спасли жительницу села Страхолисье.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 17 мая вблизи села Страхолесье Вышгородского района возникло возгорание лесной подстилки. Во время пожара пожарные спасли местную жительницу. О причинах пожара пока не сообщается.

Сообщается, что в 02.10 18 мая спасатели локализовали пожар на площади 45 гектаров.

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 09:00 наблюдается тление сухой травы и пней. К тушению привлечены 16 спасателей и 4 ед. техники.

Также наблюдаются осадки в виде дождя.