Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Киевщине тушат лесной пожар: горит 45 га травы, спасена женщина

Валентина РоманенкоСреда, 18 мая 2022, 09:44
скриншот

В Киевской области сотрудники ГСЧС пытаются потушить лесной пожар, спасли жительницу села Страхолисье.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 17 мая вблизи села Страхолесье Вышгородского района возникло возгорание лесной подстилки. Во время пожара пожарные спасли местную жительницу. О причинах пожара пока не сообщается.

Сообщается, что в 02.10 18 мая спасатели локализовали пожар на площади 45 гектаров.

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 09:00 наблюдается тление сухой травы и пней. К тушению привлечены 16 спасателей и 4 ед. техники.

Также наблюдаются осадки в виде дождя.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: пожарКиевская область
Главное сегодня

РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог

Зеленский заверил жителей оккупированных городов: Украина вернется

Пропагандисты РФ взяли паузу: не знают, как реагировать на поражения

В Госдуме РФ угрожают Украине ракетными ударами по штабам за обстрелы пограничных сел

Вице-премьер РФ предложил Украине покупать электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС

Глава Евросовета выступил за срочную активизацию процесса расширения ЕС

Все новости...
пожар
В Приднестровье "силовики" говорят о попытках поджечь нефтебазу и военкомат
В России взрыв в воинской части, есть погибший
В Киеве загорелся кинотеатр
Последние новости
02:18
На юге ВСУ поразили 90 целей врага
01:57
Россия готовит "пресс-тур" из Ростова-на-Дону в оккупированные украинские города – ОК "Юг"
01:31
США готовы быть гарантами безопасности Финляндии и Швеции до их вступления в НАТО
01:07
аудиоНад Харьковщиной сбили самолет РФ, пилоты катапультировались - радиоперехват
00:50
Чехия меняет правила размещения украинских беженцев
00:48
Парламент Канады признал геноцидом депортацию крымских татар
00:39
"Депутинизация" мировой экономики и российский дефолт 3.0: экономические итоги
00:27
Весь вечер россияне били по Сумщине из САУ, минометов, автоматов, стрелкового оружия – ОВА
00:23
РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог
00:10
США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн
Все новости...