Росіяни "денацифікували" понад 28 тисяч своїх вояк – дані Генштабу

Російські війська з 24.02 по 18.05 вже втратили 28300 військових на війні в Україні, а також понад 1250 танків.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

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особового складу - близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1251 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од,

артилерійських систем – 586 (+8) од,

РСЗВ - 199 (+1) од,

засобів ППО - 91 (+1) од,

літаків – 202 (+1) од,

гелікоптерів – 167 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5),

крилатих ракет - 102 (+5),

кораблів /катерів - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од,

спеціальної техніки - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються.