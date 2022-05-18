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Росіяни "денацифікували" понад 28 тисяч своїх вояк – дані Генштабу

Роман ПетренкоСереда, 18 травня 2022, 09:57
Росіяни денацифікували понад 28 тисяч своїх вояк – дані Генштабу

Російські війська з 24.02 по 18.05 вже втратили 28300 військових на війні в Україні, а також понад 1250 танків.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1251 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од,
  • артилерійських систем – 586 (+8) од,
  • РСЗВ - 199 (+1) од,
  • засобів ППО - 91 (+1) од,
  • літаків – 202 (+1) од,
  • гелікоптерів – 167 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5),
  • крилатих ракет - 102 (+5),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од,
  • спеціальної техніки - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються.

Теми: ГенштабвійнаРосія
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