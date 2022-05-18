Россияне "денацифицировали" более 28 тысяч своих вояк – данные Генштаба

Российские войска с 24.02 по 18.05 уже потеряли 28 300 военных на войне в Украине, а также более 1250 танков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

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личного состава – около 28300 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1251 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34) ед,

артиллерийских систем – 586 (+8) ед,

РСЗО - 199 (+1) ед,

средств ПВО - 91 (+1) ед,

самолетов – 202 (+1) ед,

вертолетов – 167 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),

крылатых ракет - 102 (+5),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2137 (+28) ед,

специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются.