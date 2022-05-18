Россияне "денацифицировали" более 28 тысяч своих вояк – данные Генштаба
Среда, 18 мая 2022, 09:57
Российские войска с 24.02 по 18.05 уже потеряли 28 300 военных на войне в Украине, а также более 1250 танков.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава – около 28300 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1251 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34) ед,
- артиллерийских систем – 586 (+8) ед,
- РСЗО - 199 (+1) ед,
- средств ПВО - 91 (+1) ед,
- самолетов – 202 (+1) ед,
- вертолетов – 167 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),
- крылатых ракет - 102 (+5),
- кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2137 (+28) ед,
- специальной техники – 43 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
Данные уточняются.
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