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Россияне "денацифицировали" более 28 тысяч своих вояк – данные Генштаба

Роман ПетренкоСреда, 18 мая 2022, 09:57
Россияне денацифицировали более 28 тысяч своих вояк – данные Генштаба

Российские войска с 24.02 по 18.05 уже потеряли 28 300 военных на войне в Украине, а также более 1250 танков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 28300 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1251 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34) ед,
  • артиллерийских систем – 586 (+8) ед,
  • РСЗО - 199 (+1) ед,
  • средств ПВО - 91 (+1) ед,
  • самолетов – 202 (+1) ед,
  • вертолетов – 167 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),
  • крылатых ракет - 102 (+5),
  • кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2137 (+28) ед,
  • специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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