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Білорусь уможливила смертну кару за "замах на тероризм"

"Європейська правда"Середа, 18 травня 2022, 10:38

Лукашенко підписав зміни до законодавства, які уможливлюють засудження до страти за "замах на тероризм".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

Закон № 165-3 набуде чинності 29 травня, через 10 днів після публікації.  

Статті, за якими тепер можуть засудити до страти не тільки за скоєні дії, а й "замах на акт тероризму", включать ч. 2 ст. 124 (вбивство представника іноземної держави чи міжнародної організації з метою провокації міжнародного загострення чи війни або дестабілізації громадського порядку в іноземній державі), ч. 3 ст. 126 (акт міжнародного тероризму, скоєний організованою групою або із застосуванням об’єктів атомної енергії, або з використанням радіоактивних речовин, ядерних матеріалів, сильнодіючих токсичних хімічних або біологічних речовин, або поєднання з убивством людини чи вбивством державного або громадсього діяча іноземної держави з метою провокації), ч. 3 ст 289 та ч. 2 ст. 359 (вбивство державного або громадсього діяча, скоєне у зв’язку з його відповідною діяльністю з метою впливу на прийняття рішень органами влади або перешкоджання політичній чи іншій громадській діяльності, залякування населення, дестабілізації громадського порядку). 

Раніше просування таких законодавчих змін пов’язували з явищем "рейкових партизанів". 

Палата представників схвалила поправки 27 квітня.

Білоруський Гельсінкський комітет, правозахисний центр "Вясна" і група "Правозахисники проти смертної кари" виступили з публічним зверненням, заявляючи про неприпустимість розширення застосування смертної кари і відзначаючи, що законодавчі зміни можуть використовуватися для політичного тиску.

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Теми: Білорусь
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