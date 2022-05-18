Білорусь уможливила смертну кару за "замах на тероризм"
Лукашенко підписав зміни до законодавства, які уможливлюють засудження до страти за "замах на тероризм".
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".
Закон № 165-3 набуде чинності 29 травня, через 10 днів після публікації.
Статті, за якими тепер можуть засудити до страти не тільки за скоєні дії, а й "замах на акт тероризму", включать ч. 2 ст. 124 (вбивство представника іноземної держави чи міжнародної організації з метою провокації міжнародного загострення чи війни або дестабілізації громадського порядку в іноземній державі), ч. 3 ст. 126 (акт міжнародного тероризму, скоєний організованою групою або із застосуванням об’єктів атомної енергії, або з використанням радіоактивних речовин, ядерних матеріалів, сильнодіючих токсичних хімічних або біологічних речовин, або поєднання з убивством людини чи вбивством державного або громадсього діяча іноземної держави з метою провокації), ч. 3 ст 289 та ч. 2 ст. 359 (вбивство державного або громадсього діяча, скоєне у зв’язку з його відповідною діяльністю з метою впливу на прийняття рішень органами влади або перешкоджання політичній чи іншій громадській діяльності, залякування населення, дестабілізації громадського порядку).
Раніше просування таких законодавчих змін пов’язували з явищем "рейкових партизанів".
Палата представників схвалила поправки 27 квітня.
Білоруський Гельсінкський комітет, правозахисний центр "Вясна" і група "Правозахисники проти смертної кари" виступили з публічним зверненням, заявляючи про неприпустимість розширення застосування смертної кари і відзначаючи, що законодавчі зміни можуть використовуватися для політичного тиску.