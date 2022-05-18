Беларусь сделала возможной смертную казнь за "покушение на терроризм"

Лукашенко подписал изменения в законодательство, которые позволяют приговор к смертной казни за "покушение на терроризм".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Закон №165-3 вступит в силу 29 мая, через 10 дней после публикации.

Статьи, по которым теперь могут приговорить к смертной казни не только за совершенные действия, но и "покушение на акт терроризма", включают ч. 2 ст. 124 (убийство представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международного обострения или войны или дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве), ч. 3 ст. 126 (акт международного терроризма, совершенный организованной группой или с применением объектов атомной энергии, или с использованием радиоактивных веществ, ядерных материалов, сильнодействующих токсичных химических или биологических веществ, или в сочетании с убийством человека или убийством государственного или общественного деятеля иностранного государства с целью провокации), ч. 3 ст. 289 и ч. 2 ст. 359 (убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его соответствующей деятельностью с целью влияния на принятие решений органами власти или препятствования политической или иной общественной деятельности, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка).

Ранее продвижение таких законодательных изменений связывали с явлением "рельсовых партизан".

Палата представителей одобрила поправки 27 апреля.

Белорусский Хельсинкский комитет, правозащитный центр "Вясна" и группа "Правозащитники против смертной казни" выступили с публичным обращением, заявляя о недопустимости расширения применения смертной казни и отмечая, что законодательные изменения могут использоваться для политического давления.