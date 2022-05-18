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Росіяни обстріляли школу забороненими боєприпасами – згоріла вщент

Роман ПетренкоСереда, 18 травня 2022, 10:46
Росіяни обстріляли школу забороненими боєприпасами – згоріла вщент
усі фото ода

Росіяни знищили на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент, повідомили в ОДА.

Джерело: глава Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Вночі російська армія обстріляла школу забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.

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До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей.

У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру".

Довідково: Військові експерти та розслідувачі наголошують, що в Україні та Росії немає на озброєнні фосфорних боєприпасів.

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Натомість це можуть бути запальні боєприпаси, які теж заборонені – їх не можна використовувати у містах або поруч з ними.

Дозволяється застосування запальних боєприпасів по військових об'єктах, лише якщо вони віддалені від цивільних.

Такі боєприпаси використовують для створення масових пожеж на місцевості з сухим рослинним покривом за допомогою легкозаймистих горючих матеріалів.

 

Теми: Донецька областьдітивійнаРосія
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