Росіяни обстріляли школу забороненими боєприпасами – згоріла вщент

Росіяни знищили на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент, повідомили в ОДА.

Джерело: глава Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Вночі російська армія обстріляла школу забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.

До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей.

У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру".

Довідково: Військові експерти та розслідувачі наголошують, що в Україні та Росії немає на озброєнні фосфорних боєприпасів.

Натомість це можуть бути запальні боєприпаси, які теж заборонені – їх не можна використовувати у містах або поруч з ними.

ВІДЕО ДНЯ

Дозволяється застосування запальних боєприпасів по військових об'єктах, лише якщо вони віддалені від цивільних.

Такі боєприпаси використовують для створення масових пожеж на місцевості з сухим рослинним покривом за допомогою легкозаймистих горючих матеріалів.