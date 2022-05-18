Россияне обстреляли школу запрещенными боеприпасами – сгорела дотла

Россияне уничтожили в Донецкой области еще одно учебное заведение – Авдеевскую школу №1, которая сгорела дотла, сообщили в ОГА.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Ночью русская армия обстреляла школу запретными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись.

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До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей.

В школе не было ни одного военного, ни одной военной техники. Просто россияне, как всегда, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру".

Справка: Военные эксперты и расследователи отмечают, что в Украине и России нет на вооружении фосфорных боеприпасов.

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Зато это могут быть зажигательные боеприпасы, которые тоже запрещены – их нельзя использовать в городах или рядом с ними.

Разрешается применение зажигательных боеприпасов по военным объектам только если они отдалены от гражданских.

Такие боеприпасы используют для создания массовых пожаров на местности с сухим растительным покровом с помощью легковоспламеняющихся горючих материалов.