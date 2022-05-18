Кадиров вважає, що росіяни самі мають мобілізуватися - навколо Путіна

Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров, "просвітлюючи" російську молодь, заявив, що Володимиру Путіну не потрібно оголошувати мобілізацію, а громадяни РФ, мовляв, "самі мають мобілізуватися довкола президента".

Джерело: Кадиров, якого цитують 18 травня російські ЗМІ

Пряма мова: "Ніхто не повинен оголошувати мобілізацію. Ми всі маємо мобілізуватися і стати навколо нашого президента. Забезпечити безпеку нашої держави. Це і є патріотизм".

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Деталі: В ефірі того, що російська пропаганда називає "просвітницьким марафоном", ставленик Кремля заявив, що так звана "спецоперація" Путіна "на 100% йде за планом" і Україн, мовляв, "буде звільнено від шайтанів".

За словами Кадирова, чеченці "дуже хочуть брати участь у цій "спецоперації", тому що "це сатанізм". "Мусульмани зобов'язані воювати проти них (України), навіть якщо немає наказу", - зазначив він.

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Нагадаємо: На боці України у війні проти російських окупантів борються представники чеченського народу. Того ж, хто " прославився " звірствами проти мирного населення, і водночас неодноразово був викритий на фальсифікації своїх "досягнень" іменують "кадировцями" .