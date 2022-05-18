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Кадыров считает, что россияне сами должны мобилизоваться – вокруг Путина

Валентина РоманенкоСреда, 18 мая 2022, 11:36
Кадыров считает, что россияне сами должны мобилизоваться – вокруг Путина
Рамзан Кадыров

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров, "просвещая" российскую молодежь, заявил, что Владимиру Путину не нужно объявлять мобилизацию, а граждане РФ, мол, "сами должны мобилизироваться вокруг президента".

Источник: Кадыров, которого цитируют 18 мая российские СМИ

Прямая речь: "Никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизироваться и встать вокруг нашего президента. Обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм".

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Детали: В эфире того, что российская пропаганда называет "просветительским марафоном", ставленник Кремля заявил, что так называемая "спецоперация" Путина "на 100% идет по плану" и Украина, мол, "будет освобождена от шайтанов".

По словам Кадырова, чеченцы "очень хотят участвовать в этой спецоперации, потому что "это сатанизм". "Мусульмане обязаны воевать против них (Украины) даже если нет приказа", - отметил он. 

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Напомним: На стороне Украины в войне против российских оккупантов сражаются представители чеченского народа. Те же, кто "прославился" зверствами против мирного населения, и в то же время неоднократно был уличен в фальсификации собственных "достижений" именуемы "кадыровцами".

Темы: войнаКадыровпропаганда
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