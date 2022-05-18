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Потік на в'їзд в Україну б'є рекорди з початку війни

Валентина РоманенкоСереда, 18 травня 2022, 11:59
фото ДПСУ

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон вісім днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, демонструючи рекордні показники від початку війни.

Джерело: Державна прикордонна служба України, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За даними ДПСУ, 17 травня Україну, як і днем раніше, залишило понад 31 тис. осіб, тоді як кількість тих, хто прибув до країни, становила 37 тис. проти понад 41 тис. напередодні.

Відомство уточнило, що за минулу добу кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами збільшилася до 239 після падіння у два попередні дні до 150-190.

За даними прикордонної служби Польщі у твіттері, 17 травня з країни в Україну в'їхало 26 тис., тоді як днем раніше – 26,8 тис. У зворотному напрямку потік становив 20 тис. порівняно з 19,2 тис. напередодні.

Загалом, як зазначає польське прикордонне відомство, від початку війни з України до Польщі прибуло 3,442 млн осіб, а з Польщі до України – 1,358 млн осіб.

За даними УВКБ ООН на 13:00 16 травня, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,267 млн осіб, із них до Польщі 3,377 млн, Румунії та Молдови – 977,91 тис., Росії – 850. ,53 тис., Угорщини – 610,08 тис., Словаччини – 424,03 тис., Білорусі (дані за 12 травня) – 27,31 тис.

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Водночас в Україну, за даними Держприкордонслужби, на цю дату з 28 лютого в'їхало 1,821 млн людей.

Теми: кордонПрикордонна службавійна
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