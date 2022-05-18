Потік на в'їзд в Україну б'є рекорди з початку війни

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон вісім днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, демонструючи рекордні показники від початку війни.

Джерело: Державна прикордонна служба України, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За даними ДПСУ, 17 травня Україну, як і днем раніше, залишило понад 31 тис. осіб, тоді як кількість тих, хто прибув до країни, становила 37 тис. проти понад 41 тис. напередодні.

Реклама:

Відомство уточнило, що за минулу добу кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами збільшилася до 239 після падіння у два попередні дні до 150-190.

За даними прикордонної служби Польщі у твіттері, 17 травня з країни в Україну в'їхало 26 тис., тоді як днем раніше – 26,8 тис. У зворотному напрямку потік становив 20 тис. порівняно з 19,2 тис. напередодні.

Загалом, як зазначає польське прикордонне відомство, від початку війни з України до Польщі прибуло 3,442 млн осіб, а з Польщі до України – 1,358 млн осіб.

ВІДЕО ДНЯ

За даними УВКБ ООН на 13:00 16 травня, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,267 млн осіб, із них до Польщі 3,377 млн, Румунії та Молдови – 977,91 тис., Росії – 850. ,53 тис., Угорщини – 610,08 тис., Словаччини – 424,03 тис., Білорусі (дані за 12 травня) – 27,31 тис.

Водночас в Україну, за даними Держприкордонслужби, на цю дату з 28 лютого в'їхало 1,821 млн людей.