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Поток на въезд в Украину бьет рекорды с начала войны

Валентина РоманенкоСреда, 18 мая 2022, 11:59
фото ГПСУ

Поток на въезд в Украину через западную границу восемь дней после 9 мая превышает поток на выезд, демонстрируя рекордные показатели с начала войны.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, "Интерфакс-Украина"

Детали: По данным ГПСУ, 17 мая Украину, как и днем ​​ранее, покинуло более 31 тыс. человек, тогда как количество прибывших в страну составило 37 тыс. против более 41 тыс. накануне.

Ведомство уточнило, что за минувшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами увеличилось до 239 после падения за два предыдущих дня до 150-190.

По данным пограничной службы Польши в твиттере, 17 мая из страны в Украину въехало 26 тыс., тогда как днем ​​ранее – 26,8 тыс. В обратном направлении поток составил 20 тыс. по сравнению с 19,2 тыс. накануне.

В целом, как отмечает польское пограничное ведомство, с начала войны из Украины в Польшу прибыло 3,442 млн. человек, а из Польши в Украину – 1,358 млн. человек.

По данным УВКБ ООН на 13:00 16 мая, всего из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 6,267 млн ​​человек, из них в Польшу 3,377 млн, Румынию и Молдову – 977,91 тыс., Россию – 850,53 тыс., Венгрию – 610,08 тыс., Словакию – 424,03 тыс., Беларусь (данные за 12 мая) – 27,31 тыс.

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В то же время в Украину, по данным Госпогранслужбы, на эту дату с 28 февраля въехало 1,821 млн человек.

Темы: границаПограничная службавойна
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