Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО збила ще один російський літак - 57 бригада мотопіхотинців

Валентина РоманенкоСереда, 18 травня 2022, 12:36
ППО збила ще один російський літак - 57 бригада мотопіхотинців
скриншот

57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка повідомляє про збиття ворожого літака.

Джерело: Facebook сторінка бригади

Дослівно: "За даними штабу 57 окремої мотопіхотної бригади, 18 травня 2022 року, підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак. Слава Україні!".

Реклама:

Деталі: Мототопіхотинці також ілюструють своє повідомлення відео. Напрямок, де, за їхніми словами було уражено літак, та його модель не розкриваються.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
війна
Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть під час війни: "Не кину державу"
У Росії "героя СВО" нагородили – дровами, льодом і центральним опаленням
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: