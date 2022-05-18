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ППО збила ще один російський літак - 57 бригада мотопіхотинців

Валентина РоманенкоСереда, 18 травня 2022, 12:36
скриншот

57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка повідомляє про збиття ворожого літака.

Джерело: Facebook сторінка бригади

Дослівно: "За даними штабу 57 окремої мотопіхотної бригади, 18 травня 2022 року, підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак. Слава Україні!".

Деталі: Мототопіхотинці також ілюструють своє повідомлення відео. Напрямок, де, за їхніми словами було уражено літак, та його модель не розкриваються.

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