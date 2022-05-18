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ПВО сбила еще один российский самолет – 57 бригада мотопехотинцев

Валентина РоманенкоСреда, 18 мая 2022, 12:36
скриншот

57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщает об сбитии вражеского самолета.

Источник: Facebook страница бригады

Дословно: "По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года, подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет. Слава Украине!".

Детали: Мототопехотинцы также иллюстрируют свое сообщение видео. Направление, где, по их словам, был поражен самолет, и его модель не раскрываются.

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Темы: война
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