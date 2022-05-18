Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО сбила еще один российский самолет – 57 бригада мотопехотинцев

Валентина РоманенкоСреда, 18 мая 2022, 12:36
ПВО сбила еще один российский самолет – 57 бригада мотопехотинцев
скриншот

57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщает об сбитии вражеского самолета.

Источник: Facebook страница бригады

Дословно: "По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года, подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет. Слава Украине!".

Реклама:

Детали: Мототопехотинцы также иллюстрируют свое сообщение видео. Направление, где, по их словам, был поражен самолет, и его модель не раскрываются.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
война
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Последние новости
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Все новости...
Реклама: