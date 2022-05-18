Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські окупанти бояться нічних партизанів і починають вчити українську мову - СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 18 травня 2022, 13:06

Російські загарбники бояться нічної "партизанщини" і починають вчити українську мову.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі.

Про це йдеться у новому перехопленні СБУ.

Дослівно окупанти: "Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али".

Дослівно СБУ: "Наприкінці розмови загарбники переходять на українську. Схоже, що невдовзі наші бійці навчать їх вітатися правильно – "Слава Україні!".

ВІДЕО ДНЯ

Втім, головне кодове слово "паляниця" все одно залишиться для окупантів недосяжним.

Як і плани закріпитися на українській землі, де навіть трактор може "напартизанити" російський танк!".

Теми: СБУ
Головне сьогодні

У Держдумі РФ погрожують Україні ракетними ударами по штабах за обстріли прикордонних сіл

Віце-прем'єр РФ запропонував Україні купувати електроенергію із захопленої Запорізької АЕС

Глава Євроради виступив за термінову активізацію процесу розширення ЄС

мапаМайже по всій Україні оголошено повітряну тривогу

Воєнний стан і мобілізацію в Україні хочуть продовжити до кінця літа

Азовське море може вимерти через бомбардування "Азовсталі" – міськрада Маріуполя

Усі новини...
СБУ
"По ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим": росіяни без вагань розстрілюють цивільних - СБУ
Бойовики і російський агент отримали реальні терміни: 8, 10 та 13 років тюрми - СБУ
"Всего лишь ухо отрезали. А могли БТР-ом четвертовать": СБУ публікує нове перехоплення
Останні новини
21:58
Кулеба пояснив, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії
21:47
БЕБ: Загальна сума арештованих активів РФ та Білорусі сягає 30 мільярдів
21:45
Перелому на полі бою в найближчі тижні не станеться – джерело в НАТО
21:43
На Донеччині та Луганщині росіяни за день вбили 15 цивільних, з них дві родини з дітьми
21:28
На Київщині відновлено енергопостачання, вартість робіт – 300 мільйонів
21:19
США поки не можуть законно конфіскувати заблоковані активи Центробанку РФ
21:17
П'ять країн ЄС отримають 248 млн євро на допомогу біженцям з України
21:04
Нафтогаз отримав 12 мільярдів прибутку торік і назвав ризики на 2022 рік
21:01
У Держдумі РФ погрожують Україні ракетними ударами по штабах за обстріли прикордонних сіл
20:57
У Amnesty International серйозно занепокоєні долею захисників "Азовсталі"
Усі новини...