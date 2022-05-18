Російські окупанти бояться нічних партизанів і починають вчити українську мову - СБУ

Російські загарбники бояться нічної "партизанщини" і починають вчити українську мову.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі.

Про це йдеться у новому перехопленні СБУ.

Дослівно окупанти: "Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али".

Дослівно СБУ: "Наприкінці розмови загарбники переходять на українську. Схоже, що невдовзі наші бійці навчать їх вітатися правильно – "Слава Україні!".

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Втім, головне кодове слово "паляниця" все одно залишиться для окупантів недосяжним.

Як і плани закріпитися на українській землі, де навіть трактор може "напартизанити" російський танк!".