Российские оккупанты боятся ночных партизан и начинают учить украинский язык - СБУ

Российские захватчики боятся ночной "партизанщины" и начинают учить украинский язык.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: В телефонных разговорах между собой оккупанты жалуются на постоянные атаки украинских защитников в Запорожье.

Об этом говорится в новом перехвате СБУ.

Дословно оккупанты: "Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али".

Дословно СБУ: "В конце разговора захватчики переходят на украинский. Похоже, что вскоре наши бойцы научат их здороваться правильно - "Слава Украине!".

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Впрочем, главное кодовое слово "паляница" все равно останется для оккупантов недостижимым.

Как и планы закрепиться на украинской земле, где даже трактор может "напартизанить" российский танк!".