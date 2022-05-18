Зеленський: Нащадки тиранії хочуть позбавити дому весь український народ

У День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни знову вдаються до тиранії та депортації, як і 78 років тому, в часи Йосипа Сталіна.

Джерело: звернення президента 18 травня

Пряма мова: "18 травня 1944 року радянська влада почала примусову депортацію корінного народу Криму, кримських татар, з їхньої єдиної батьківщини. Після страшної війни, яка пройшла Кримом, як і всією Україною, як і всією Європою, цілий народ тоді поставили на межу виживання.

Під час депортації і після неї, коли кримськотатарський народ був примушений жити на чужині, загинула майже половина з вимушено переселених, майже половина народу. Це був свідомий злочин тиранії проти народу і проти людяності як такої.

Сьогодні ми знову звертаємося до того, що було пережито тоді. І робимо це в умовах, коли нащадки тієї тиранії не лише вдруге намагаються позбавити кримських татар їхнього дому – ще з 2014 року, але коли вони хочуть відібрати дім уже в усього багатомільйонного українського народу – в усіх, хто живе на нашій землі".

Деталі: Зеленський наголосив, що значні території України зараз – під окупацією російської влади, там створені фільтраційні табори, через які проходять сотні тисяч людей.

Як і 78 років тому, росіяни знову депортують сотні тисяч людей на чужину, заявив Зеленський.

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Більше 12 мільйонів українців та українок змушені залишити свій дім, наголосив президент.

За його словами, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто не повернеться додому, – і теперішні кати народу також були впевнені, що в них усе вийде і українці не витримають, але це не так.

Українці відвойовують свої землі і завдають великих втрат Росії, які та ще не хоче визнавати, сказав Зеленський.