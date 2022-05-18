Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Нащадки тиранії хочуть позбавити дому весь український народ

Олена РощінаСереда, 18 травня 2022, 14:23
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

У День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни знову вдаються до тиранії та депортації, як і 78 років тому, в часи Йосипа Сталіна.

Джерело: звернення президента 18 травня

Пряма мова: "18 травня 1944 року радянська влада почала примусову депортацію корінного народу Криму, кримських татар, з їхньої єдиної батьківщини. Після страшної війни, яка пройшла Кримом, як і всією Україною, як і всією Європою, цілий народ тоді поставили на межу виживання.

Під час депортації і після неї, коли кримськотатарський народ був примушений жити на чужині, загинула майже половина з вимушено переселених, майже половина народу. Це був свідомий злочин тиранії проти народу і проти людяності як такої.

Сьогодні ми знову звертаємося до того, що було пережито тоді. І робимо це в умовах, коли нащадки тієї тиранії не лише вдруге намагаються позбавити кримських татар їхнього дому – ще з 2014 року, але коли вони хочуть відібрати дім уже в усього багатомільйонного українського народу – в усіх, хто живе на нашій землі". 

Деталі: Зеленський наголосив, що значні території України зараз – під окупацією російської влади, там створені фільтраційні табори, через які проходять сотні тисяч людей. 

Як і 78 років тому, росіяни знову депортують сотні тисяч людей на чужину, заявив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Більше 12 мільйонів українців та українок змушені залишити свій дім, наголосив президент. 

За його словами, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто не повернеться додому, – і теперішні кати народу також були впевнені, що в них усе вийде і українці не витримають, але це не так.

Українці відвойовують свої землі і завдають великих втрат Росії, які та ще не хоче визнавати, сказав Зеленський.

Теми: Зеленськийдепортація кримські татариісторія
Головне сьогодні

На чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога провалені – зведення

аудіоНад Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення

РосЗМІ: 89 бійців з "Азовсталі" доставили до Таганрогу

Зеленський запевнив мешканців окупованих міст: Україна повернеться

Пропагандисти РФ взяли паузу: не знають, як реагувати на поразки

Кулеба пояснив, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії

Усі новини...
Зеленський
Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" українським героям
Президент підписав закон про захист українців, яких росіяни позбавили свободи
Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан
Останні новини
07:05
На чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога провалені – зведення
06:12
фотоМорські піхотинці США показали, як готують гаубиці до відправки в Україну
05:47
Сенат США одноголосно затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні
05:22
Японія вирішила збільшити кредитну суму для України до $600 млн – ЗМІ
04:36
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
03:37
Біля російської комендатури в окупованому Мелітополі пролунав вибух – ОВА
02:58
Польща відправить в Україну 25 тисяч тонн бензину
02:18
На півдні ЗСУ уразили 90 цілей ворога
01:57
Росія готує "престур" з Ростова-на-Дону в окуповані українські міста – ОК "Південь"
01:31
США готові бути гарантами безпеки Фінляндії та Швеції до вступу країн у НАТО
Усі новини...