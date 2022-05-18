Зеленский: Потомки тирании хотят лишить дома весь украинский народ

В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне снова прибегают к тирании и депортации, как и 78 лет назад, во времена Иосифа Сталина.

Источник: обращение президента 18 мая

Прямая речь: "18 мая 1944 года советские власти начали принудительную депортацию коренного народа Крыма, крымских татар с их единственной родины. После страшной войны, прошедшей по Крыму, как и по всей Украине, как и по всей Европе, целый народ тогда поставили на грань выживания.

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Во время депортации и после нее, когда крымскотатарский народ был вынужден жить на чужбине, погибла почти половина из вынужденно переселенных, почти половина народа. Это было осознанное преступление тирании против народа и против человечности как таковой.

Сегодня мы снова обращаемся к тому, что было пережито тогда. И делаем это в условиях, когда потомки этой тирании не только во второй раз пытаются лишить крымских татар их дома – еще с 2014 года. Но когда они хотят отобрать дом уже у всего многомиллионного украинского народа – у всех живущих на нашей земле".

Детали: Зеленский подчеркнул, что значительные территории Украины сейчас – под оккупацией украинских властей, там созданы фильтрационные лагеря, через которые проходят сотни тысяч человек.

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Как и 78 лет назад, россияне снова депортируют сотни тысяч людей на чужбину, заявил Зеленский.

Более 12 миллионов украинцев и украинок вынуждены покинуть свой дом, подчеркнул президент.

По его словам, тогдашние мучители (укр. "кати" – ред.) народа были уверены, что никто не вернется домой – и нынешние "каты народа" также были уверены, что у них все получится и украинцы не выдержат, но это не так.

Украинцы отвоевывают свои земли и приносят большие потери России, которые та еще не хочет признавать, сказал Зеленский.