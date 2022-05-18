Президент підписав закон про захист українців, яких росіяни позбавили свободи

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про захист осіб, яких позбавили особистої свободи внаслідок війни Росії проти України, та членів їхніх сімей.

Джерело: звернення президента України з нагоди Дня памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Пряма мова: "Сьогодні, саме у цей день, я підписую ухвалений Верховною Радою закон про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей.

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Цей закон – для захисту усіх тих звичайних, мирних, цивільних людей, хто зазнав репресій від окупантів і хто був захоплений ними у полон.

Цей закон, зокрема, і для Нарімана Джелялова, і для багатьох інших, хто у Криму, у своєму рідному домі, позбавлений чужинцями волі. Для тих, хто утримується в тюрмах на півострові, хто вивезений в Росію.

Це закон для рідних і близьких усіх бранців Кремля, у Донецьку й Луганську, в усіх цих районах (окупованих) і в Криму. Для усіх, хто ззазнав знущань від ворога. Це – допомога і захист.

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І ми обов'язково відновимо справедливість… Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу".

Деталі: Верховна Рада ухвалила закон "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей", 26 січня 2022 року (з/п №6104).

Законом створено Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Закон передбачає щорічну державну та одноразову державну грошову допомогу особам, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України, та членам сімей таких осіб.

Після їх звільнення такі люди зможуть отримати від держави медичну та реабілітаційну, у тому числі психологічну, допомогу, санаторно-курортне лікування, а також відшкодування витрат на професійну правову допомогу.

Закон передбачає, що особи, яких було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після звільнення матимуть першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання та інші пільги.

Передбачається також спрощений порядок видачі документів, що посвідчують особу, та відстрочення платежів за зобов'язаннями осіб, які пережили позбавлення волі окупантами.