Президент подписал закон о защите украинцев, которых россияне лишили свободы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите лиц, лишенных личной свободы в результате войны России против Украины, и членов их семей.

Источник: обращение президента Украины по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Прямая речь: "Сегодня, именно в этот день, я подписываю принятый Верховной Радой закон о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

Реклама:

Этот закон – для защиты всех тех обычных, мирных, гражданских людей, кто подвергся репрессиям от оккупантов и кто был захвачен ими в плен.

Этот закон, в частности, и для Наримана Джелялова, и для многих других, кто в Крыму, в своем родном доме, лишен чужаками свободы. Для тех, кто находится в тюрьмах на полуострове, кто вывезен в Россию.

Это закон для родных и близких всех пленников Кремля, в Донецке и Луганске, во всех этих районах (оккупированных) и в Крыму. Для всех, кто подвергся издевательствам со стороны врага. Это – помощь и защита.

ВИДЕО ДНЯ

И мы обязательно восстановим справедливость... Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа".

Детали: Верховная Рада приняла закон "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей", 26 января 2022 года (з/п №6104).

Законом создан Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Закон предусматривает ежегодную государственную и одноразовую государственную денежную помощь лицам, которые были лишены личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины, и членам семей таких лиц.

После их освобождения такие люди смогут получить от государства медицинскую и реабилитационную, в том числе психологическую помощь, санаторно-курортное лечение, а также возмещение расходов на профессиональную правовую помощь.

Закон предусматривает, что лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после освобождения будут иметь первоочередное право на обеспечение жилыми помещениями из фондов жилья для временного проживания и другие льготы.

Предусмотрен также упрощенный порядок выдачи документов, удостоверяющих личность, и отсрочка платежей по обязательствам лиц, переживших лишение свободы оккупантами.