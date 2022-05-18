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Бойовики і російський агент отримали реальні терміни: 8, 10 та 13 років тюрми - СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 18 травня 2022, 15:09
Бойовики і російський агент отримали реальні терміни: 8, 10 та 13 років тюрми - СБУ
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Служба безпеки України повідомляє про реальні терміни ув'язнення для проросійських бойовиків та ворожого агента.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко,  джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: У Луганській області за матеріалами СБУ до ув’язнення засуджено двох бойовиків так званої "ЛНР", яких захопили в полон у березні 2022 року. Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі до 8 та 10 років відповідно.

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На Рівненщині за матеріалами спецслужби, до 13 років позбавлення волі покарано російського агента, який збирав розвіддані щодо дислокації українських військ, техніки і руху вантажних локомотивів через станцію Рівне. Агента було затримано на спробі передачі окупантам секретних даних.

Крім цього повідомляється про підозри двом російьким військовим, причетним до підриву гідротехнічних споруд на Північно-Кримському каналі.

Пряма мова: "Служба безпеки ідентифікувала особи двох високопосадовців окупаційних угруповань РФ, які причетні до підриву гідротехнічних споруд на Північно-Кримському каналі. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисників у міжнародний розшук".

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Додатково: За даними джерела УП, йдеться про заступника командуючого Чорноморського флоту РФ з матеріально – технічного забезпечення генерала – майора Михайла Яснікова та командира 11 окремої інженерної бригади полковника Дмитра Маркова.

 
МИХАЙЛО ЯСНІКОВ. СКРІНШОТ. "ГРОМАДСЬКЕ"
 

Детальніше про викритих спецслужбою колаборантів та ворожих агентів – на відео СБУ.

Теми: СБУвійна
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