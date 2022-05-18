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Боевики и российский агент получили реальные сроки: 8, 10 и 13 лет тюрьмы - СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 18 мая 2022, 15:09
Боевики и российский агент получили реальные сроки: 8, 10 и 13 лет тюрьмы - СБУ
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Служба безопасности Украины сообщает о реальных сроках заключения для пророссийских боевиков и вражеского агента.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, источник УП в правоохранительных органах

Детали: В Луганской области по материалам СБУ к заключению приговорены два боевика так называемой "ЛНР", которых захватили в плен в марте 2022 года. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы до 8 и 10 лет соответственно.

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В Ровенской области по материалам спецслужбы, к 13 годам лишения свободы приговорен российский агент, который собирал разведданные по дислокации украинских войск, технике и движению грузовых локомотивов через станцию ​​Ровно. Агент был задержан на попытке передачи оккупантам секретных данных.

Кроме этого сообщается о подозрениях двум российским военным, причастным к подрыву гидротехнических сооружений на Северо-Крымском канале.

Прямая речь: "Служба безопасности идентифицировала двух высокопоставленных чинов оккупационных группировок РФ, которые причастны к подрыву гидротехнических сооружений на Северо-Крымском канале. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленников в международный розыск".

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Дополнительно: По данным источника УП, речь идет о заместителе командующего Черноморским флотом РФ по материально – техническому обеспечению генерал – майоре Михаиле Ясникове и командире 11 отдельной инженерной бригады полковника Дмитрие Маркове.

 
Михаил Ясников. скриншот. "Громадське"
 

Подробнее о разоблаченных спецслужбой коллаборантах и ​​вражеских агентах – на видео СБУ.

Темы: СБУвойна
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