Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Депутат від ОПЗЖ під наркотиками побився з правоохоронцями – ДБР

Ірина БалачукСереда, 18 травня 2022, 15:22
Депутат від ОПЗЖ під наркотиками побився з правоохоронцями – ДБР
Фото ДБР

У Кропивницькому депутат від забороненої партії ОПЗЖ у стані наркотичного сп’яніння побився з правоохоронцями, які хотіли перевірити його на предмет можливої співпраці з окупантами.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно ДБР: "Під час оперативних заходів у Кіровоградської області працівники ДБР намагались перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційної платформи – За життя". Але депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям".

Реклама:

Деталі: Потім, щоб уникнути затримання, депутат попросив доставити його до лікарні нібито через погане самопочуття. 

 
Фото ДБР

Повідомляється, що працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння. 

 
Фото ДБР

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами) ККУ.

Депутату загрожує до 7 років ув’язнення.

ВІДЕО ДНЯ

У ДБР також підкреслили, що перевіряють інформацію щодо ймовірної причетності депутата до колабораційної діяльності.

Теми: ОПЗЖДБРнаркотики
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
ОПЗЖ
День відновлення незалежності: що зобов'язана зробити Верховна Рада
Ексдепутат ОПЗЖ замовив вбивство свого колеги: смерть імітували, він затриманий – ДБР
Рештки імперії. Хто з політиків забере собі електорат ОПЗЖ
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: