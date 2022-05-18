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Депутат від ОПЗЖ під наркотиками побився з правоохоронцями – ДБР

Ірина БалачукСереда, 18 травня 2022, 15:22
Фото ДБР

У Кропивницькому депутат від забороненої партії ОПЗЖ у стані наркотичного сп’яніння побився з правоохоронцями, які хотіли перевірити його на предмет можливої співпраці з окупантами.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно ДБР: "Під час оперативних заходів у Кіровоградської області працівники ДБР намагались перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційної платформи – За життя". Але депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям".

Деталі: Потім, щоб уникнути затримання, депутат попросив доставити його до лікарні нібито через погане самопочуття. 

 
Фото ДБР

Повідомляється, що працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння. 

 
Фото ДБР

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами) ККУ.

Депутату загрожує до 7 років ув’язнення.

У ДБР також підкреслили, що перевіряють інформацію щодо ймовірної причетності депутата до колабораційної діяльності.

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Теми: ОПЗЖДБРнаркотики
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