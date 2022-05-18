Депутат от ОПЗЖ под наркотиками подрался с правоохранителями – ГБР
В Кропивницком депутат от запретной партии ОПЗЖ в состоянии наркотического опьянения подрался с правоохранителями, которые хотели проверить его на предмет возможного сотрудничества с оккупантами.
Источник: Государственное бюро расследований
Дословно ГБР: "Во время оперативных мероприятий в Кировоградской области работники ГБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запретной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Но депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям".
Детали: Затем, чтобы избежать задержания, депутат попросил доставить его в больницу якобы из-за плохого самочувствия.
Сообщается, что работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами) УКУ.
Депутату грозит до 7 лет тюрьмы.
В ГБР также подчеркнули, что проверяют информацию о возможной причастности депутата к коллаборационной деятельности.