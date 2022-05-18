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Депутат от ОПЗЖ под наркотиками подрался с правоохранителями – ГБР

Ирина БалачукСреда, 18 мая 2022, 15:22
Депутат от ОПЗЖ под наркотиками подрался с правоохранителями – ГБР
Фото ГБР

В Кропивницком депутат от запретной партии ОПЗЖ в состоянии наркотического опьянения подрался с правоохранителями, которые хотели проверить его на предмет возможного сотрудничества с оккупантами.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно ГБР: "Во время оперативных мероприятий в Кировоградской области работники ГБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запретной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Но депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям".

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Детали: Затем, чтобы избежать задержания, депутат попросил доставить его в больницу якобы из-за плохого самочувствия. 

 
Фото ГБР

Сообщается, что работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения. 

 
Фото ГБР

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами) УКУ.

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Депутату грозит до 7 лет тюрьмы.

В ГБР также подчеркнули, что проверяют информацию о возможной причастности депутата к коллаборационной деятельности.

Темы: ОПЗЖГБРнаркотики
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