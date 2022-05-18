Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат от ОПЗЖ под наркотиками подрался с правоохранителями – ГБР

Ирина БалачукСреда, 18 мая 2022, 15:22
Фото ГБР

В Кропивницком депутат от запретной партии ОПЗЖ в состоянии наркотического опьянения подрался с правоохранителями, которые хотели проверить его на предмет возможного сотрудничества с оккупантами.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно ГБР: "Во время оперативных мероприятий в Кировоградской области работники ГБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запретной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Но депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям".

Детали: Затем, чтобы избежать задержания, депутат попросил доставить его в больницу якобы из-за плохого самочувствия. 

 
Фото ГБР

Сообщается, что работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения. 

 
Фото ГБР

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами) УКУ.

Депутату грозит до 7 лет тюрьмы.

ВИДЕО ДНЯ

В ГБР также подчеркнули, что проверяют информацию о возможной причастности депутата к коллаборационной деятельности.

Темы: ОПЗЖГБРнаркотики
Главное сегодня

На четырех направлениях наступление и штурмовые действия врага провалены – сводка

аудиоНад Харьковщиной сбили самолет РФ, пилоты катапультировались - радиоперехват

РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог

Зеленский заверил жителей оккупированных городов: Украина вернется

Пропагандисты РФ взяли паузу: не знают, как реагировать на поражения

Кулеба объяснил, что Украина будет считать победой в войне против России

Все новости...
ОПЗЖ
Шуфрич покинул Украину, но обещает вернуться
ОПЗЖ в Верховной Раде перестала существовать
У родственников Медведчука и Казака прошли еще 6 обысков: изъяли картины и антиквариат
Последние новости
08:26
фото Россияне обстреляли Северодонецк: 4 погибших
07:52
фотоИз "Градов" и "Ураганов" россияне стреляли по селу на Днепропетровщине
07:45
фотоГубернатор Курской области РФ заявил о воздушной атаке на спиртзавод
07:29
Двое мужчин подорвались на мине россиян в поле на Киевщине
07:05
На четырех направлениях наступление и штурмовые действия врага провалены – сводка
06:12
фотоМорские пехотинцы США показали, как готовят гаубицы к отправке в Украину
05:47
Сенат США единогласно утвердил Бриджит Бринк на должность посла в Украине
05:22
Япония решила увеличить кредитную сумму для Украины до $600 млн – СМИ
04:36
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд с Донбасса во Львов
03:37
Возле российской комендатуры в оккупированном Мелитополе раздался взрыв – ОВА
Все новости...