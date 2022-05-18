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У Херсоні окупанти викрали співробітника Суспільного

Катерина ТищенкоСереда, 18 травня 2022, 16:10
Олексій Воронцов, фото Суспільне

Російські військові викрали в окупованому Херсоні співробітника Суспільного мовника Олексія Воронцова.

Джерело: Суспільне з посиланням на дружину викраденого

Дослівно: "16 травня з помешкання у тимчасово окупованому Херсоні військові окупаційних сил РФ викрали інженера Суспільне Херсон Олексія Воронцова… Де зараз перебуває працівник Суспільного — невідомо".

Деталі: Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно та усіма можливими способами сприяти поверненню Воронцова.

Компанія скерувала повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ та до Херсонської окружної прокуратури Херсонської області.

З 2 березня 2022 року команда Суспільне Херсон працює віддалено.

Приміщення Суспільне Херсон наразі контролює окупаційна влада РФ. Зі сторони окупантів неодноразово були спроби пошуку справ працівників філії з метою вербування, допитів та отримання інформації, йдеться в повідомленні.

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Теми: ХерсонокупаціяЗМІ
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