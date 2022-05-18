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В Херсоне оккупанты похитили сотрудника Суспільного

Катерина ТищенкоСреда, 18 мая 2022, 16:10
Алексей Воронцов, фото Суспільне

Российские военные похитили в оккупированном Херсоне сотрудника Суспільного Алексея Воронцова.

Источник: Суспільне со ссылкой на жену похищенного

Дословно: "16 мая из дома во временно оккупированном Херсоне военные оккупационных сил РФ похитили инженера Суспільне Херсон Алексея Воронцова… Где сейчас находится работник Суспільного — неизвестно".

Детали: Общественный вещатель обращается к украинской власти и международной общественности с призывом всесторонне и всеми возможными способами содействовать возвращению Воронцова.

Компания направила сообщение о совершении уголовного правонарушения в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ и Херсонскую окружную прокуратуру Херсонской области.

Со 2 марта 2022 года команда Суспільне Херсон работает удаленно.

Помещение Суспільне Херсон контролируют оккупационные власти РФ. Со стороны оккупантов неоднократно предпринимались попытки поиска дел работников филиала с целью вербовки, допросов и получения информации, говорится в сообщении.

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Темы: ХерсоноккупацияСМИ
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