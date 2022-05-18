"По ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим": росіяни зізнаються в розстрілі цивільних - СБУ

Російські загарбники без вагань розстрілюють мирне населення, яке намагається вирватися з тимчасово окупованих територій.

Джерело: нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ

Пряма мова окупанта: "Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р".

Деталі: СБУ уточнює, що підрозділ загарбника досі стоїть на сході України і винищує українців, які намагаються врятувати свої життя та втекти від "асвабадітєлєй". Дружина окупанта зазначає, що українських мирних мешканців їй зовсім не шкода.

СБУ наголошує, що системно документує ці та інші факти грубих порушень російською армією законів і звичаїв війни для міжнародних судів.