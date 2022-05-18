Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"По ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим": росіяни зізнаються в розстрілі цивільних - СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 18 травня 2022, 16:13
По ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим: росіяни зізнаються в розстрілі цивільних - СБУ
російський солдат. ілюстративне фото з Flickr

Російські загарбники без вагань розстрілюють мирне населення, яке намагається вирватися з тимчасово окупованих територій.

Джерело: нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ

Пряма мова окупанта: "Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р".

Реклама:

Деталі: СБУ уточнює, що підрозділ загарбника досі стоїть на сході України і винищує українців, які намагаються врятувати свої життя та втекти від "асвабадітєлєй". Дружина окупанта зазначає, що українських мирних мешканців їй зовсім не шкода.

СБУ наголошує, що системно документує ці та інші факти грубих порушень російською армією законів і звичаїв війни для міжнародних судів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
СБУ
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: