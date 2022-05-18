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"По ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим": россияне признаются в расстреле гражданских - СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 18 мая 2022, 16:13
русский солдат. иллюстративная фотография с Flickr

Российские захватчики без колебаний расстреливают мирное население, пытающееся вырваться из временно оккупированных территорий.

Источник: новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ

Прямая речь оккупанта: "Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р".

Детали: СБУ уточняет, что подразделение захватчика до сих пор стоит на востоке Украины и истребляет украинцев, пытающихся спасти свои жизни и убежать от "освободителей". Жена оккупанта отмечает, что украинских мирных жителей ей совсем не жалко.

СБУ добавляет, что системно документирует эти и другие факты грубых нарушений российской армией законов и обычаев войны для международных судов.

Темы: СБУвойна
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