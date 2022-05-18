Європарламент запропонує санкції проти Шрьодера та ексглави МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним

Депутати Європарламенту хочуть закликати 27 країн-членів ЄС включити до санкційного списку колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера та колишню главу МЗС Австрії Карін Кнайсль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання Welt, посилаючись на проєкт резолюції.

У документі йдеться, що після відставки низки західних політиків з посад у російських корпораціях євро депутати "настійно вимагають, щоб інші, як Карін Кнайсль та Герхард Шрьодер, зробили те ж саме".

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Кнайсль з минулого року входить до наглядової ради російської державної нафтової компанії "Роснєфть". Шрьодер там голова наглядової ради. Кнайсль також відома тим, що на своєму весіллі вона танцювала з президентом РФ Владіміром Путіним.

"Проєкт є реальним сигналом з Європи. Колишні канцлери повинні продовжувати думати про благополуччя своєї держави після свого терміну", – сказав депутат Європейської народної партії Стефан Бергер

У разі, якщо Шредер і Кнайсль залишаться на своїх посадах, євродепутати закликають Раду ЄС "розширити список людей, які постраждали від санкцій ЄС, включивши в нього членів правління великих російських компаній та політиків, які продовжують отримувати російські кошти".

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Шрьодер і Кнайсль поки що відмовилися залишити свої посади.

Після тривалих дебатів євродепутати від християнських демократів і консерваторів (EPP), соціал-демократів і соціалістів (S&D), лібералів і зелених погодили проект.

Резолюцію планують ухвалити на пленарній сесії у четвер. Потім проєкт мають затвердити представники 27 країн-членів. Зробити це буде можливість на зустрічі в п’ятницю.

Нагадаємо, уряд Німеччини вирішив закрити офіс Шрьодера, що фінансується державою.