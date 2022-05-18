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Европарламент предложит санкции против Шредера и экс-главы МИД Австрии, танцевавшей с Путиным

Среда, 18 мая 2022, 16:20

Депутаты Европарламента хотят призвать 27 стран-членов ЕС включить в санкционный список бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Welt, ссылаясь на проект резолюции.

В документе говорится, что после отставки ряда западных политиков с должностей в российских корпорациях евродепутаты "настоятельно требуют, чтобы другие, как Карин Кнайсль и Герхард Шредер, сделали то же самое".

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Кнайсль с прошлого года входит в наблюдательный совет российской государственной нефтяной компании "Роснефть". Шредер там председатель наблюдательного совета. Кнайсль также известна тем, что на своей свадьбе она танцевала с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Проект является реальным сигналом из Европы. Бывшие канцлеры должны продолжать думать о благополучии своего государства после своего срока", – сказал депутат Европейской народной партии Стефан Бергер.

В случае, если Шредер и Кнайсль останутся на своих должностях, евродепутаты призывают Совет ЕС "расширить список пострадавших от санкций ЕС людей, включив в него членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские средства".

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Шредер и Кнайсль пока отказались покинуть свои должности.

После долгих дебатов евродепутаты от христианских демократов и консерваторов (EPP), социал-демократов и социалистов (S&D), либералов и зеленых согласовали проект.

Резолюцию планируется принять на пленарной сессии в четверг. Затем проект должны утвердить представители 27 стран-членов. Сделать это можно на встрече в пятницу.

Напомним, правительство Германии решило закрыть финансируемый государством офис Шредера.

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