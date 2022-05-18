ДБР перевіряє, чи допоміг заступник гендиректора ЧАЕС росіянам захопити станцію

Державне бюро розслідувань перевіряє підозрюваного у дезертирстві посадовця ЧАЕС на предмет допомоги росіянам у захопленні атомної електростанції.

Джерело: ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що ще у березні 2022 року працівники ДБР спільно із СБУ затримали заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану та переховувався на території Закарпатської області.

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Йому повідомлено про підозру в дезертирстві та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці не розкривають ім'я підозрюваного, але за даними джерела УП, той, про кого йдеться - заступник гендиректора ЧАЕС (з режиму фізичного захисту) Валентин Вітер.

Дослівно ДБР: "Військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об’єкту, що прямо входило в його функціональні обов’язки.

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На додаток, у ході слідства працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони мають встановити, чи сприяв він військовим Росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого.

Працівники ДБР у взаємодії з працівниками СБУ провели обшуки в адміністративних приміщеннях ЧАЕС. Низка обшуків проведена і за місцем проживання фігуранта.

Під час слідчих дій вилучено документи та цифрові носії інформації. Також, слідчі провели допити свідків, заплановано проведення судової психологічної експертизи та допити посадових осіб ЧАЕС.

За результатами проведених слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у державній зраді".

Додатково: Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.