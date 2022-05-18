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ГБР проверяет, помог ли зам гендиректора ЧАЭС россиянам захватить станцию

Валентина РоманенкоСреда, 18 мая 2022, 16:34
ГБР проверяет, помог ли зам гендиректора ЧАЭС россиянам захватить станцию
фото ГБР

Государственное бюро расследований проверяет подозреваемое в дезертирстве должностное лицо ЧАЭС на предмет помощи россиянам в захвате атомной электростанции.

Источник: ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что еще в марте 2022 года работники ГБР совместно с СБУ задержали заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции, который самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался на территории Закарпатской области.

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Ему сообщено о подозрении в дезертирстве и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители не раскрывают имя подозреваемого, но по данным источника УП, тот, о ком идет речь - заместитель гендиректора ЧАЭС (по режиму физической защиты) Валентин Ветер.

Дословно ГБР: "Военнослужащий сбежал со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности.

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Вдобавок, в ходе следствия работники ДБР проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины. В частности, они должны установить, способствовал ли он военным России в захвате ЧАЭС в конце февраля.

Сотрудники ГБР во взаимодействии с работниками СБУ провели обыски в административных помещениях ЧАЭС. Ряд обысков произведен и по месту жительства фигуранта.

В ходе следственных действий изъяты документы и цифровые носители информации. Следователи провели допросы свидетелей, запланировано проведение судебной психологической экспертизы и допросы должностных лиц ЧАЭС.

По результатам проведенных следственных действий будет решаться вопрос по сообщению должностному лицу о подозрении в государственной измене".

Дополнительно: Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Темы: войнаГБР
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