Експрезидента Молдови Додона оштрафували за носіння георгіївської стрічки

Експрезидент Молдови і лідер соціалістів Ігор Додон оштрафований за носіння георгіївської стрічки 9 травня.

Про це Додон повідомив у середу на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Політика оштрафували на 9 тисяч леїв (майже 14 тисяч грн).

"Влада доручила поліції скласти на моє ім'я протокол за участь у святкуванні 9 травня із символами перемоги над фашизмом. Я оспорю це зловживання керівництва країни у всіх судових інстанціях. Цей антиконституційний закон у результаті буде скасовано", - пообіцяв Ігор Додон.

Він заявив, що закон, який забороняє публічне використання в Молдові георгіївської стрічки та інших "символів військової агресії", не лише суперечить Конституції, а й є "дискримінаційним, антидемократичним, має на меті штучний поділ суспільства".

9 травня у Молдові відзначили День перемоги - уперше із забороною публічного носіння георгіївської стрічки.

Відповідно до закону, порушникам заборони загрожує штраф від 4, 5 тисяч до 9 тисяч леїв або від 30 до 60 годин громадських робіт для фізичних осіб.

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Для юридичних осіб та осіб, які обіймають відповідальні посади, передбачені штрафи від 9 тисяч до 18 тисяч леїв.

Після 9 травня поліція Молдови повідомила, що за використання георгіївської стрічки всупереч забороні отримають штрафи 103 особи.