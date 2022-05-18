Экс-президент Молдовы Додон оштрафован за ношение георгиевской ленты
Экс-президент Молдовы и лидер социалистов Игорь Додон оштрафован за ношение георгиевской ленты 9 мая.
Об этом Додон сообщил в среду на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".
Политика оштрафовали на 9 тысяч леев (около 14 тысяч грн).
"Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 мая с символами победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон будет отменен", - пообещал Игорь Додон.
Он заявил, что закон, запрещающий публичное использование в Молдове георгиевской ленты и других символов военной агрессии, не только противоречит Конституции, но и является "дискриминационным, антидемократическим, имеет искусственное разделение общества".
9 мая в Молдове отметили День победы - впервые с запретом публичного ношения георгиевской ленты.
Согласно закону, нарушителям запрета грозит штраф от 4, 5 тысяч до 9 тысяч леев или от 30 до 60 часов общественных работ для физических лиц.
Для юридических лиц и лиц, занимающих ответственные должности, предусмотрены штрафы от 9 тысяч до 18 тысяч леев.
После 9 мая полиция Молдовы сообщила, что за использование георгиевской ленты вопреки запрету получат штрафы 103 человека.