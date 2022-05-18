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Экс-президент Молдовы Додон оштрафован за ношение георгиевской ленты

"Европейская правда"Среда, 18 мая 2022, 16:41

Экс-президент Молдовы и лидер социалистов Игорь Додон оштрафован за ношение георгиевской ленты 9 мая.

Об этом Додон сообщил в среду на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Политика оштрафовали на 9 тысяч леев (около 14 тысяч грн).

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"Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 мая с символами победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон будет отменен", - пообещал Игорь Додон.

Он заявил, что закон, запрещающий публичное использование в Молдове георгиевской ленты и других символов военной агрессии, не только противоречит Конституции, но и является "дискриминационным, антидемократическим, имеет искусственное разделение общества".

9 мая в Молдове отметили День победы - впервые с запретом публичного ношения георгиевской ленты.

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Согласно закону, нарушителям запрета грозит штраф от 4, 5 тысяч до 9 тысяч леев или от 30 до 60 часов общественных работ для физических лиц.

Для юридических лиц и лиц, занимающих ответственные должности, предусмотрены штрафы от 9 тысяч до 18 тысяч леев.

После 9 мая полиция Молдовы сообщила, что за использование георгиевской ленты вопреки запрету получат штрафы 103 человека.

Темы: Молдова
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