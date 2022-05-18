Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-президент Молдовы Додон оштрафован за ношение георгиевской ленты

"Европейская правда"Среда, 18 мая 2022, 16:41

Экс-президент Молдовы и лидер социалистов Игорь Додон оштрафован за ношение георгиевской ленты 9 мая.

Об этом Додон сообщил в среду на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Политика оштрафовали на 9 тысяч леев (около 14 тысяч грн).

"Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 мая с символами победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон будет отменен", - пообещал Игорь Додон.

Он заявил, что закон, запрещающий публичное использование в Молдове георгиевской ленты и других символов военной агрессии, не только противоречит Конституции, но и является "дискриминационным, антидемократическим, имеет искусственное разделение общества".

9 мая в Молдове отметили День победы - впервые с запретом публичного ношения георгиевской ленты.

Согласно закону, нарушителям запрета грозит штраф от 4, 5 тысяч до 9 тысяч леев или от 30 до 60 часов общественных работ для физических лиц.

ВИДЕО ДНЯ

Для юридических лиц и лиц, занимающих ответственные должности, предусмотрены штрафы от 9 тысяч до 18 тысяч леев.

После 9 мая полиция Молдовы сообщила, что за использование георгиевской ленты вопреки запрету получат штрафы 103 человека.

Темы: Молдова
Главное сегодня

РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог

Зеленский заверил жителей оккупированных городов: Украина вернется

Пропагандисты РФ взяли паузу: не знают, как реагировать на поражения

В Госдуме РФ угрожают Украине ракетными ударами по штабам за обстрелы пограничных сел

Вице-премьер РФ предложил Украине покупать электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС

Глава Евросовета выступил за срочную активизацию процесса расширения ЕС

Все новости...
Молдова
Лишь четверть граждан Молдовы считает Путина зачинщиком войны – опрос
В Приднестровье отрицают "полную боевую готовность" российского контингента
Санду заявила об отсутствии военной угрозы для Молдовы
Последние новости
02:18
На юге ВСУ поразили 90 целей врага
01:57
Россия готовит "пресс-тур" из Ростова-на-Дону в оккупированные украинские города – ОК "Юг"
01:31
США готовы быть гарантами безопасности Финляндии и Швеции до их вступления в НАТО
01:07
аудиоНад Харьковщиной сбили самолет РФ, пилоты катапультировались - радиоперехват
00:50
Чехия меняет правила размещения украинских беженцев
00:48
Парламент Канады признал геноцидом депортацию крымских татар
00:39
"Депутинизация" мировой экономики и российский дефолт 3.0: экономические итоги
00:27
Весь вечер россияне били по Сумщине из САУ, минометов, автоматов, стрелкового оружия – ОВА
00:23
РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог
00:10
США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн
Все новости...