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Туреччина заблокувала початок переговорів щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

"Європейська правда"Середа, 18 травня 2022, 16:48
Туреччина заблокувала початок переговорів щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЕЧЧИНИ ЕРДОГАН. ФОТО З FACEBOOK RECEP TAYYIP ERDOĞAN

Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Посли країн НАТО зустрілися в середу з метою розпочати переговори про вступ того ж дня, коли Фінляндія та Швеція подали свої заявки, але опозиція Анкари зупинила будь-яке голосування.

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Відстрочка викликає сумніви, що НАТО зможе схвалити перший етап заявок Фінляндії та Швеції протягом одного-двох тижнів, як прогнозував генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Офіційний представник Туреччини підтвердив, що Анкара загальмувала процес, але наполягав на тому, що Туреччина не відкидає перспективи приєднання Швеції та Фінляндії.

"Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто ми маємо бути на одній хвилі, на одній сторінці щодо загрози, з якою ми стикаємося", - сказав чиновник.

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Усі 30 членів НАТО повинні ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції, але цей процес починається лише після того, як Альянс опублікує протокол про приєднання та офіційно запросить дві країни приєднатися.

Раніше у середу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не схвалить членство Швеції та Фінляндії в НАТО, доки обидві країни нібито продовжують підтримувати терористичні угруповання, які становлять пряму загрозу національній безпеці.

Про те, як змінить приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО безпекову ситуацію у Європі, які труднощі можливі у цьому процесі та що це змінює для України - у статті Двері НАТО відкриваються: що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

Теми: ТуреччинаНАТОФінляндіяШвеція
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