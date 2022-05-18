Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина заблокувала початок переговорів щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

"Європейська правда"Середа, 18 травня 2022, 16:48
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЕЧЧИНИ ЕРДОГАН. ФОТО З FACEBOOK RECEP TAYYIP ERDOĞAN

Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Посли країн НАТО зустрілися в середу з метою розпочати переговори про вступ того ж дня, коли Фінляндія та Швеція подали свої заявки, але опозиція Анкари зупинила будь-яке голосування.

Відстрочка викликає сумніви, що НАТО зможе схвалити перший етап заявок Фінляндії та Швеції протягом одного-двох тижнів, як прогнозував генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Офіційний представник Туреччини підтвердив, що Анкара загальмувала процес, але наполягав на тому, що Туреччина не відкидає перспективи приєднання Швеції та Фінляндії.

"Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто ми маємо бути на одній хвилі, на одній сторінці щодо загрози, з якою ми стикаємося", - сказав чиновник.

Усі 30 членів НАТО повинні ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції, але цей процес починається лише після того, як Альянс опублікує протокол про приєднання та офіційно запросить дві країни приєднатися.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у середу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не схвалить членство Швеції та Фінляндії в НАТО, доки обидві країни нібито продовжують підтримувати терористичні угруповання, які становлять пряму загрозу національній безпеці.

Про те, як змінить приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО безпекову ситуацію у Європі, які труднощі можливі у цьому процесі та що це змінює для України - у статті Двері НАТО відкриваються: що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

Теми: ТуреччинаНАТОФінляндіяШвеція
Головне сьогодні

На чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога провалені – зведення

аудіоНад Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення

РосЗМІ: 89 бійців з "Азовсталі" доставили до Таганрогу

Зеленський запевнив мешканців окупованих міст: Україна повернеться

Пропагандисти РФ взяли паузу: не знають, як реагувати на поразки

Кулеба пояснив, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії

Усі новини...
Туреччина
Ердоган обіцяє блокувати членство Швеції і Фінляндії в НАТО, поки ті не видадуть "терористів"
Глава МЗС Туреччини і Блінкен зустрінуться у США на тлі "вето Ердогана" для Швеції і Фінляндії у НАТО
Росіяни вперше очолили рейтинг іноземних покупців житла в Туреччині – Bloomberg
Останні новини
08:39
Білий дім не поспішає надавати американські РСЗВ, про які просить Київ – Politico
08:35
У Пентагоні відзначають зменшення масштабів дій російської армії в Україні
08:26
фото Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк: 4 загиблих
07:52
фотоІз "Градів" та "Ураганів" росіяни стріляли по селу на Дніпропетровщині 
07:45
фотоГубернатор Курської області РФ заявив про повітряну атаку на спиртзавод
07:29
Двоє чоловіків підірвалися на міні росіян у полі на Київщині
07:05
На чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога провалені – зведення
06:12
фотоМорські піхотинці США показали, як готують гаубиці до відправки в Україну
05:47
Сенат США одноголосно затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні
05:22
Японія вирішила збільшити кредитну суму для України до $600 млн – ЗМІ
Усі новини...