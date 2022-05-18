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Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

"Европейская правда"Среда, 18 мая 2022, 16:48
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ЭРДОГАН. ФОТО С FACEBOOK RECEP TAYYIP ERDOĞAN

Турция заблокировала первоначальное решение НАТО обработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежды на быстрое вступление двух скандинавских стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Послы стран НАТО встретились в среду с целью начать переговоры о вступлении в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но оппозиция Анкары остановила какое-либо голосование.

Отсрочка вызывает сомнения в том, что НАТО сможет одобрить первый этап заявок Финляндии и Швеции в течение одной-двух недель, как прогнозировал генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Официальный представитель Турции подтвердил, что Анкара затормозила процесс, но настаивал на том, что Турция не исключает перспективы присоединения Швеции и Финляндии.

"Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО. Просто мы должны быть на одной волне, на одной странице в отношении угрозы, с которой мы сталкиваемся", - сказал чиновник.

Все 30 членов НАТО должны ратифицировать заявки Финляндии и Швеции, но этот процесс начинается только после того, как Альянс выпустит протокол о присоединении и официально пригласит две страны присоединиться.

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О том, как изменит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО ситуацию в Европе, какие трудности возможны в этом процессе и что это меняет для Украины - в статье Двери НАТО открываются: что изменяет для Украины вступление Финляндии и Швеции в Альянс

Темы: ТурцияНАТОФинляндияШвеция
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