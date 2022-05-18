Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

"Европейская правда"Среда, 18 мая 2022, 16:48
Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ЭРДОГАН. ФОТО С FACEBOOK RECEP TAYYIP ERDOĞAN

Турция заблокировала первоначальное решение НАТО обработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежды на быстрое вступление двух скандинавских стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Послы стран НАТО встретились в среду с целью начать переговоры о вступлении в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но оппозиция Анкары остановила какое-либо голосование.

Реклама:

Отсрочка вызывает сомнения в том, что НАТО сможет одобрить первый этап заявок Финляндии и Швеции в течение одной-двух недель, как прогнозировал генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Официальный представитель Турции подтвердил, что Анкара затормозила процесс, но настаивал на том, что Турция не исключает перспективы присоединения Швеции и Финляндии.

"Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО. Просто мы должны быть на одной волне, на одной странице в отношении угрозы, с которой мы сталкиваемся", - сказал чиновник.

ВИДЕО ДНЯ

Все 30 членов НАТО должны ратифицировать заявки Финляндии и Швеции, но этот процесс начинается только после того, как Альянс выпустит протокол о присоединении и официально пригласит две страны присоединиться.

О том, как изменит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО ситуацию в Европе, какие трудности возможны в этом процессе и что это меняет для Украины - в статье Двери НАТО открываются: что изменяет для Украины вступление Финляндии и Швеции в Альянс

Темы: ТурцияНАТОФинляндияШвеция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
Все новости...
Реклама: