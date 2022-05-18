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Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" українським героям

Катерина ТищенкоСереда, 18 травня 2022, 17:02
Зеленський вручив ордени Золота Зірка українським героям
фото: сайт президента

Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України.

Джерело: сайт президента

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Пряма мова Зеленського: "Хочу подякувати за те, що кожного дня, ризикуючи своїм життям, ви захищаєте нашу державу, кожного й кожну з нас, захищаєте наші домівки, нашу землю, наших дітей… Я впевнений, що у моїй особі вам вдячний кожен громадянин нашої прекрасної держави".

Деталі: Зокрема, найвищу державну нагороду президент вручив полковнику Сергію Барановському.

Зазначається, що під його безпосереднім керівництвом на території Донецької та Луганської областей підрозділи артилерії завдали значного вогневого ураження військовим об’єктам російського агресора. У результаті цього було пошкоджено та знищено озброєння, військову техніку та підрозділи тилового забезпечення противника.

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фото ОП

Зеленський також вручив орден полковнику Сергію Мусієнку, який брав безпосередню участь у знищенні підрозділів, броньованої техніки та озброєння противника на Харківському напрямку й околицях Харкова.

 

Мусієнко вміло керував діями підрозділів артилерії, що дало змогу залишити територію під контролем Збройних Сил України. Під час проведення операцій з відбиття атак підпорядковані йому підрозділи артилерії знищили велику кількість озброєння, військової техніки та особового складу.

Теми: ЗеленськийнагородиЗбройні сили
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