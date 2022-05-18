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Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" украинским героям

Катерина ТищенкоСреда, 18 мая 2022, 17:02
фото: сайт президента

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Хочу поблагодарить за то, что каждый день, рискуя своей жизнью, вы защищаете наше государство, каждого и каждую из нас, защищаете наши дома, нашу землю, наших детей… Я уверен, что в моем лице вам благодарен каждый гражданин нашего прекрасного государства".

Детали: В частности, высшую государственную награду президент вручил полковнику Сергею Барановскому.

Под его непосредственным руководством на территории Донецкой и Луганской областей подразделения артиллерии нанесли значительное огневое поражение военным объектам российского агрессора. В результате были повреждены и уничтожены вооружение, военная техника и подразделения тылового обеспечения противника.

 
фото ОП

Зеленский также вручил орден полковнику Сергею Мусиенко, принимавшему непосредственное участие в уничтожении подразделений, бронированной техники и вооружении противника на Харьковском направлении и окрестностях Харькова.

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Мусиенко умело руководил действиями подразделений артиллерии, что позволило оставить территорию под контролем Вооруженных Сил Украины. В ходе операций по отражению атак подчиненные ему подразделения артиллерии уничтожили большое количество вооружения, военной техники и личного состава.

Темы: ЗеленскийнаградыВооруженные силы
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