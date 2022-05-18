Ще один російський безпілотник долітався: знищений "Стрілою" ДШВ
Середа, 18 травня 2022, 17:14
Українські десантники показали фото знищеного напередодні сучасного російського безпілотника.
Джерело: пресцентр командування ДШВ
Деталі: Повідомляється, що безпілотний літальний апарат російських окупантів "ZALA 421-08" був назавжди "приземлений" розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10" 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ (за даними УП - 17 травня -ред).
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Зазначається, що цей тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.