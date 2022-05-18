Еще один российский беспилотник долетался: уничтожен "Стрелой" ДШВ

Украинские десантники показали фото уничтоженного накануне современного российского беспилотника.

Источник: пресс-центр командования ДШВ

Детали: Сообщается, что беспилотный летательный аппарат российских оккупантов "ZALA 421-08" был навсегда "приземлен" расчетом зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВСУ (по данным УП - 17 мая -ред.).

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Этот тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и т.д.