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Шевченко представлятиме платформу зі збору коштів для України

Роман ПетренкоСереда, 18 травня 2022, 17:26
Шевченко представлятиме платформу зі збору коштів для України
фото Зеленського

Легендарний футболіст та тренер Андрій Шевченко став першим амбасадором UNITED 24, платформи для збору коштів на підтримку України.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: Андрій Шевченко став першим амбасадором UNITED 24.

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Андрій своєю працею та спортивними досягненнями здобув величезну довіру на міжнародній арені. І тепер у нього нова важлива місія – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі.

Впевнений, тобі все вдасться!".

 

Нагадаємо: 3 травня стало відомо, що невдовзі буде запущено платформу для збору коштів на підтримку України в межах глобального проєкту United24.

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Теми: Шевченко-футболістЗеленськийУкраїнавійна
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