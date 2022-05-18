Шевченко будет представлять платформу по сбору средств для Украины

Легендарный футболист и тренер Андрей Шевченко стал первым послом UNITED 24, платформы для сбора средств в поддержку Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: Андрей Шевченко стал первым послом UNITED 24.

Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству.

Уверен, тебе все удастся!

Напомним: Вскоре будет запущена платформа для сбора средств на поддержку Украины в рамках глобального проекта United24.