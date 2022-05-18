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Шевченко будет представлять платформу по сбору средств для Украины

Роман ПетренкоСреда, 18 мая 2022, 17:26
Шевченко будет представлять платформу по сбору средств для Украины
фото зеленского

Легендарный футболист и тренер Андрей Шевченко стал первым послом UNITED 24, платформы для сбора средств в поддержку Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: Андрей Шевченко стал первым послом UNITED 24.

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Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству.

Уверен, тебе все удастся!

 

Напомним: Вскоре будет запущена платформа для сбора средств на поддержку Украины в рамках глобального проекта United24.

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Темы: Шевченко-футболистЗеленскийУкраинавойна
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