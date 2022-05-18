Єврокомісія офіційно запропонувала створити механізм для відбудови України

Європейська комісія запропонувала створити новий механізм під назвою "Відбудувати Україну" (Rebuild Ukraine) як основний інструмент підтримки відновлення України після війни.

Про це у середу повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Комісія відзначила, що наразі російська агресія продовжується і загальні потреби у відновленні України поки що не відомі. Проте важливо вже зараз розробити основні складові міжнародних зусиль з післявоєнного відновлення України.

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Зусилля з відбудови мають очолити українська влада у тісній співпраці з Європейським Союзом та іншими ключовими партнерами, такими як партнери з G7 та G20, та іншими третіми країнами, а також міжнародними фінансовими інститутами та міжнародними організаціями.

Відзначається, що партнерство між містами та регіонами в Європейському Союзі та в Україні збагатить та прискорить реконструкцію.

Єврокомісія планує очолити Платформу з відновлення України, яка працюватиме як всеосяжний орган стратегічного управління, відповідальний за затвердження плану відновлення, складеного та реалізованого Україною за підтримки адміністративного потенціалу та технічної допомоги з боку ЄС.

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План відбудови, схвалений платформою на основі оцінки потреб, стане основою для ЄС та інших партнерів для визначення пріоритетних областей, вибраних для фінансування, та конкретних проєктів. Платформа координуватиме джерела фінансування та їх призначення для оптимізації їх використання, а також буде стежити за ходом реалізації плану.

Для підтримки плану реконструкції Єврокомісія пропонує створити механізм Rebuild Ukraine як основний правовий інструмент підтримки Європейського Союзу, що поєднуватиме гранти та позики на відбудову.

Він буде включений до бюджету ЄС і тим самим забезпечить прозорість, підзвітність та надійне фінансове управління цією ініціативою з чіткою прив'язкою до інвестицій та реформ.

Механізм ґрунтуватиметься на досвіді ЄС у рамках Фонду відновлення та стійкості, але буде адаптований до безпрецедентних викликів реконструкції України та її супроводу на її європейському шляху.

Сам механізм матиме особливу структуру управління, що забезпечує повну власність України.

Значний акцент у функціонуванні механізму буде зроблено на реформах у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією, а інвестиції, приведені у відповідність до кліматичних, екологічних та цифрових політик і стандартів ЄС, допоможуть Україні стати сильнішою та стійкішою після руйнівного російського вторгнення.

Непередбачені потреби, викликані війною, виходять далеко за межі коштів, доступних у нинішніх багаторічних фінансових рамках Євросоюзу. Тому Єврокомісія наголошує що потрібно буде знайти нові джерела фінансування.

Додаткові гранти, які будуть надані Україні, можуть бути профінансовані або за рахунок додаткових внесків держав-членів (і третіх країн, якщо вони того забажають), або за допомогою цільового перегляду багаторічної фінансової бази. Ці джерела могли б фінансуватись за рахунок кредитів, які будуть надані Україні в рамках програми.

Однак, враховуючи масштаб кредитів, які, ймовірно, будуть потрібні, варіанти включають залучення коштів для кредитів від імені ЄС або під національні гарантії держав-членів.

Європейська комісія також запропонувала надати Україні нову макрофінансову допомогу в сумі до 9 мільярдів євро у цьому році.