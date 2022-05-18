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Еврокомиссия официально предложила создать новый механизм для восстановления Украины

"Европейская правда"Среда, 18 мая 2022, 17:26

Европейская комиссия предложила создать новый механизм под названием "Отстроить Украину" (Rebuild Ukraine) как основополагающий инструмент поддержки восстановления Украины после войны.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Комиссия отметила, что российская агрессия продолжается и общие потребности в восстановлении Украины пока не известны. Однако важно уже сейчас разработать основные составляющие международных усилий по послевоенному обновлению Украины.

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Усилия по восстановлению должны возглавить украинские власти в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом и другими ключевыми партнерами, такими как G7 и G20, и другими третьими странами, а также международными финансовыми институтами и международными организациями.

Отмечается, что партнерство между городами и регионами в Европейском Союзе и Украине обогатит и ускорит реконструкцию.

Еврокомиссия планирует возглавить Платформу по восстановлению Украины, которая будет работать как всеобъемлющий орган стратегического управления, ответственный за утверждение плана восстановления, составленного и реализуемого Украиной при поддержке административного потенциала и технической помощи со стороны ЕС.

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План восстановления, одобренный платформой на основе оценки потребностей, станет основой для ЕС и других партнеров для определения приоритетных областей, выбранных для финансирования и конкретных проектов. Платформа будет координировать источники финансирования и назначения для оптимизации их использования, а также будет следить за ходом реализации плана.

Для поддержки плана реконструкции Еврокомиссия предлагает создать механизм Rebuild Ukraine как основной правовой инструмент поддержки Европейского Союза, который будет совмещать гранты и ссуды на восстановление.

Он будет включен в бюджет ЕС и тем самым обеспечит прозрачность, подотчетность и надежное финансовое управление этой инициативе с четкой привязкой к инвестициям и реформам.

Механизм будет основываться на опыте ЕС в рамках Фонда восстановления и устойчивости, но адаптирован к беспрецедентным вызовам реконструкции Украины и ее сопровождению на ее европейском пути.

Сам механизм будет иметь особую структуру управления, обеспечивающую полную собственность Украины.

Значительный акцент в функционировании механизма будет сделан на реформах в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией, а инвестиции, приведенные в соответствие с климатическими, экологическими и цифровыми политиками и стандартами ЕС, помогут Украине стать сильнее и устойчивее после разрушительного российского вторжения.

Непредвиденные потребности, вызванные войной, выходят за рамки средств, доступных в нынешних многолетних финансовых рамках Евросоюза. Поэтому Еврокомиссия отмечает, что нужно будет найти новые источники финансирования.

Дополнительные гранты, которые будут предоставлены Украине, могут быть профинансированы либо за счет дополнительных взносов государств-членов (и третьих стран, если они этого пожелают), либо посредством целевого пересмотра многолетней финансовой базы. Эти источники могли бы финансироваться за счет кредитов, предоставленных Украине в рамках программы.

Однако, учитывая масштаб кредитов, которые, вероятно, потребуются, варианты включают привлечение средств для кредитов от имени ЕС или под национальные гарантии государств-членов.

Европейская комиссия также предложила предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в сумме до 9 млрд евро в этом году.

Темы: ЕСЕврокомиссиястроительство
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