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Щоб вижити під вогнем ЗСУ, окупанти прикриваються українськими школами - СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 18 травня 2022, 18:51

Служба безпеки України отримала черговий доказ, що російські окупанти ховаються у цивільних об’єктах і ведуть звідти обстріли.

Джерело: пресцентр СБУ

Дослівно: "Отримали черговий доказ лицемірства армії РФ: окупанти використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади і фотозони для селфі.

А російська пропаганда у цей час розганяє фейки нібито це наші захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись "живим щитом" із цивільних.

Але фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи". 

 

Деталі: Вказується, що на фото – військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ) Сергій Віталійович Дидикін. Він систематично відсилає рідним і знайомим свої "геройські" селфі зі школи у місті Білозерка на Херсонщині.

Теми: СБУ
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