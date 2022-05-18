Щоб вижити під вогнем ЗСУ, окупанти прикриваються українськими школами - СБУ

Служба безпеки України отримала черговий доказ, що російські окупанти ховаються у цивільних об’єктах і ведуть звідти обстріли.

Джерело: пресцентр СБУ

Дослівно: "Отримали черговий доказ лицемірства армії РФ: окупанти використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади і фотозони для селфі.

А російська пропаганда у цей час розганяє фейки нібито це наші захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись "живим щитом" із цивільних.

Але фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи".

Деталі: Вказується, що на фото – військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ) Сергій Віталійович Дидикін. Він систематично відсилає рідним і знайомим свої "геройські" селфі зі школи у місті Білозерка на Херсонщині.