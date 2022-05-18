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Чтобы выжить под огнем ВСУ, оккупанты прикрываются украинскими школами - СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 18 мая 2022, 18:51

Служба безопасности Украины получила очередное доказательство, что российские оккупанты прячутся в гражданских объектах и ​​ведут оттуда обстрелы.

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "Получили очередное доказательство лицемерия армии РФ: оккупанты используют помещения украинской школы как свои казармы, военные склады и фотозоны для селфи.

А российская пропаганда в это время разгоняет фейки, якобы наши защитники дислоцируются в школах и больницах, прикрываясь "живым щитом" из гражданских.

Но фотодоказательства с телефона захватчика, который удалось сломать СБУ, развенчивают российские мифы".

 

Детали: Указывается, что на фото – военнослужащий 23 отряда специального назначения росгвардии (с дислокацией в Челябинске) Сергей Витальевич Дыдыкин. Он систематически отсылает родным и знакомым свои "геройские" селфи из школы в городе Белозерка Херсонской области.

Темы: СБУ
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