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У МЗС нагадали, що їздити в окупацію зі сторони Росії незаконно

Альона Мазуренко Середа, 18 травня 2022, 19:16
У МЗС нагадали, що їздити в окупацію зі сторони Росії незаконно
Пропагандист СОЛОВЙОВ у Маріуполі, ФОТО З TELEGRAM

В українському міністерстві закордонних справ нагадали представникам ЗМІ, що в'їзд на окуповані території України з території Росії незаконний і за це каратимуть забороною на в'їзд в Україну або позбавленням акредитації.

Джерело: прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "Усім ЗМІ необхідно нагадати, що в'їзд на окуповані території України з Росії незаконний.

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Порушники відповідають відповідно до законодавства України. Їм забороняється в'їзд до України та/або вони позбавляються акредитації їхніх офісів в Україні".

Передісторії: 

  • Після окупації деяких територій України російські загарбники влаштовували так званий престур для пропагандистів та лояльних до Кремля псевдо-ЗМІ.
  • Головне управління розвідки України повідомило, що Росія хоче "терміново" показати іноземним ЗМІ Маріуполь, Херсон та інші окуповані міста.

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Теми: МЗСУкраїнаРосіяЗМІ
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