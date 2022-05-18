В МИД напомнили, что ездить в оккупацию со стороны России незаконно
Среда, 18 мая 2022, 19:16
В украинском министерстве иностранных дел напомнили представителям СМИ, что въезд на оккупированные территории Украины из России незаконен и за это будут наказывать: запрещать въезд в Украину или лишать аккредитации.
Источник: пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко в Twitter
Прямая речь: "Всем СМИ необходимо напомнить, что въезд на оккупированные территории Украины из России незаконен.
Нарушители несут ответственность в соответствии с законодательством Украины. Им запрещается въезд в Украину и/или лишается аккредитации их офисов в Украине".
Предыстории:
- После оккупации некоторых территорий Украины российские захватчики устраивали так называемый престур для пропагандистов и лояльных к Кремлю псевдо-СМИ.
- Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия хочет "срочно" показать иностранным СМИ Мариуполь, Херсон и другие оккупированные города.