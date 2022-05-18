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В МИД напомнили, что ездить в оккупацию со стороны России незаконно

Мазуренко Алена Среда, 18 мая 2022, 19:16
Пропагандист СОЛОВЬЕВ в Мариуполе, ФОТО С TELEGRAM

В украинском министерстве иностранных дел напомнили представителям СМИ, что въезд на оккупированные территории Украины из России незаконен и за это будут наказывать: запрещать въезд в Украину или лишать аккредитации.

Источник: пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко в Twitter

Прямая речь: "Всем СМИ необходимо напомнить, что въезд на оккупированные территории Украины из России незаконен.

Нарушители несут ответственность в соответствии с законодательством Украины. Им запрещается въезд в Украину и/или лишается аккредитации их офисов в Украине".

Предыстории:

  • После оккупации некоторых территорий Украины российские захватчики устраивали так называемый престур для пропагандистов и лояльных к Кремлю псевдо-СМИ.
  • Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия хочет "срочно" показать иностранным СМИ Мариуполь, Херсон и другие оккупированные города.

Темы: МИДУкраинаРосcияСМИ
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