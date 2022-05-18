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Глава Євроради виступив за термінову активізацію процесу розширення ЄС

"Європейська правда"Середа, 18 травня 2022, 19:42

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запропонував активізувати процес розширення Євросоюзу, оскільки теперішній стан процесу викликає розчарування і в ЄС, і в потенційних майбутніх членів.

Про це Мішель сказав у своєму виступі на пленарному засіданні Європейського економічного та соціального комітету в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо зробити процес розширення більш ефективним та живим. Цей процес нині є грою з нульовою сумою. Все або нічого. І це викликає велике розчарування з обох боків. Минуло 19 років з того часу, як у Салоніках ми розпочали реалізацію перспективи розширення на Західні Балкани. Переговори про розширення затягуються… З добрих та поганих причин. І тепер у нас є запити з України, Республіки Молдова та Грузії", - зазначив Шарль Мішель.

За його словами, настав час терміново зробити крок уперед і створити новий імпульс для заохочення реформ та просування європейської інтеграції майбутніх членів.

"Я думаю, що ми повинні зробити цей процес швидшим, поступовим та оборотним. Ми можемо запропонувати нашим партнерам конкретні соціально-економічні вигоди під час переговорів про вступ замість того, щоб чекати до кінця.

Рішення полягатиме в прогресивній та поступовій інтеграції вже у процесі приєднання. Більше за більше. Наприклад, коли країна відповідає необхідним стандартам у цьому секторі, вона може брати активну участь з дорадчим голосом у роботі Ради міністрів залежно від порядку денного", - сказав Мішель.

Мішель підтримав поступову інтеграцію країн , наприклад, у певні сектрои внутрішнього ринку - у зону роумінгу ЄС або у загальний енергетичний ринок.

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"Коли країна досягне певних показників, вона також виграє від доступу до європейських програм та фінансування, які пропонують конкретні переваги її громадянам", - сказав Мішель.

Він наголосив, що у цей процес слід включити принцип оборотності - відкат у реформах вплине на рівень інтеграції країни. Наприклад, якщо країна відступає від принципу верховенства права, вона може втратити частину вигод, отриманих від інтеграції.

"Отже, якими є основні переваги цього нового процесу розширення? Він заохочуватиме і прискорюватиме необхідні структурні реформи та зв'язок цих країн із Європейським Союзом. Крім того, особливу і негайну увагу слід приділити двостороннім суперечкам, які часто мотивовані питаннями меншин", - зазначив Шарль Мішель.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що заявку України на вступ до ЄС розглянуть на червневому саміті блоку.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.

Теми: ЄСєвроінтеграція
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