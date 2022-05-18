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Глава Евросовета выступил за срочную активизацию процесса расширения ЕС

"Европейская правда"Среда, 18 мая 2022, 19:42

Президент Европейского Совета Шарль Мишель предложил активизировать процесс расширения Евросоюза, поскольку нынешнее состояние процесса вызывает разочарование и у ЕС, и у потенциальных будущих членов.

Об этом Мишель сказал в своем выступлении на пленарном заседании Европейского экономического и социального комитета в среду, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны сделать процесс расширения более эффективным и живым. Этот процесс сейчас является игрой с нулевой суммой. Все или ничего. И это вызывает большое разочарование с обеих сторон. Прошло 19 лет с тех пор, как в Салониках мы начали реализацию перспективы расширения на Западные Балканы. Переговоры о расширении затягиваются... По хорошим и плохим причинам. И теперь у нас есть запросы из Украины, Республики Молдова и Грузии", - отметил Шарль Мишель.

По его словам, пора срочно сделать шаг вперед и создать новый импульс для поощрения реформ и продвижения европейской интеграции будущих членов.

"Я думаю, что мы должны сделать этот процесс более быстрым, постепенным и обратимым. Мы можем предложить нашим партнерам конкретные социально-экономические выгоды при переговорах о вступлении вместо того, чтобы ждать до конца.

Решение будет состоять в прогрессивной и постепенной интеграции уже в процессе присоединения. Больше за больше. Например, когда страна отвечает необходимым стандартам в этом секторе, она может активно участвовать с консультативным голосом в работе Совета министров в зависимости от повестки дня", - сказал Мишель.

Мишель поддержал постепенную интеграцию стран, например в определенные секторы внутреннего рынка - в зону роуминга ЕС или в общий энергетический рынок.

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"Когда страна достигнет определенных показателей, она также выиграет от доступа к европейским программам и финансированию, предлагающим конкретные преимущества ее гражданам", - сказал Мишель.

Он подчеркнул, что в этот процесс следует включить принцип обратности – откат в реформах повлияет на уровень интеграции страны. К примеру, если страна отступает от принципа верховенства права, она может утратить часть выгод, полученных от интеграции.

"Итак, каковы основные преимущества этого нового процесса расширения? Он будет поощрять и ускорять необходимые структурные реформы и связь этих стран с Европейским Союзом. Кроме того, особое и немедленное внимание следует уделить двусторонним спорам, часто мотивированным вопросами меньшинств", - отметил Шарль Мишель.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что заявку Украины на вступление в ЕС будет рассмотрено на июньском саммите блока.

Подробно о процедуре вступления Украины в ЕС читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.

Темы: ЕСевроинтеграция
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