Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Віце-прем'єр РФ запропонував Україні купувати електроенергію із захопленої Запорізької АЕС

Мазуренко Альона Середа, 18 травня 2022, 20:01
ОКУПАНТИ НА ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС 1 ТРАВНЯ 2022 РОКУ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який побував на окупованій території, запропонував Україні купувати електроенергію Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем загарбників РФ.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Якщо Україна буде готова приймати та оплачувати, значить працюватиме для них. Не прийматиме, працюватиме на Росію.

Атомна електроенергія одна з найдешевших видів, абсолютно конкурентоспроможна. Запитань, куди продати електроенергію, не буде".

Деталі: Про це Хуснуллін сказав після відвідин окупованого Мелітополя.

Він також заявив, що Запорізька АЕС "працюватиме, всі робочі місця збережені".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 4 березня російські війська обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано влучання у перший енергоблок, сталася пожежа в адміністративній будівлі.
  • Після важких боїв та обстрілів промислового майданчика Запорізька АЕС була захоплена військовими РФ.

Теми: АЕСЗапоріжжяокупаціявійна
Головне сьогодні

аудіоНад Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення

РосЗМІ: 89 бійців з "Азовсталі" доставили до Таганрогу

Зеленський запевнив мешканців окупованих міст: Україна повернеться

Пропагандисти РФ взяли паузу: не знають, як реагувати на поразки

Кулеба пояснив, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії

У Держдумі РФ погрожують Україні ракетними ударами по штабах за обстріли прикордонних сіл

Усі новини...
АЕС
Запорізька ОВА: окупанти збираються готувати Енергодар до "референдуму"
Зеленський: Російські фахівці не розуміють, що відбувається на ЗАЕС
СБУ затримала росіян, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС
Останні новини
06:12
фотоМорські піхотинці США показали, як готують гаубиці до відправки в Україну
05:47
Сенат США одноголосно затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні
05:22
Японія вирішила збільшити кредитну суму для України до $600 млн – ЗМІ
04:36
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
03:37
Біля російської комендатури в окупованому Мелітополі пролунав вибух – ОВА
02:58
Польща відправить в Україну 25 тисяч тонн бензину
02:18
На півдні ЗСУ уразили 90 цілей ворога
01:57
Росія готує "престур" з Ростова-на-Дону в окуповані українські міста – ОК "Південь"
01:31
США готові бути гарантами безпеки Фінляндії та Швеції до вступу країн у НАТО
01:07
аудіоНад Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення
Усі новини...