Віце-прем'єр РФ запропонував Україні купувати електроенергію із захопленої Запорізької АЕС

ОКУПАНТИ НА ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС 1 ТРАВНЯ 2022 РОКУ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який побував на окупованій території, запропонував Україні купувати електроенергію Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем загарбників РФ.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Якщо Україна буде готова приймати та оплачувати, значить працюватиме для них. Не прийматиме, працюватиме на Росію.

Атомна електроенергія одна з найдешевших видів, абсолютно конкурентоспроможна. Запитань, куди продати електроенергію, не буде".

Деталі: Про це Хуснуллін сказав після відвідин окупованого Мелітополя.

Він також заявив, що Запорізька АЕС "працюватиме, всі робочі місця збережені".

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