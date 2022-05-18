Віце-прем'єр РФ запропонував Україні купувати електроенергію із захопленої Запорізької АЕС
Середа, 18 травня 2022, 20:01
Віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який побував на окупованій території, запропонував Україні купувати електроенергію Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем загарбників РФ.
Джерело: російський "Интерфакс"
Пряма мова: "Якщо Україна буде готова приймати та оплачувати, значить працюватиме для них. Не прийматиме, працюватиме на Росію.
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Атомна електроенергія одна з найдешевших видів, абсолютно конкурентоспроможна. Запитань, куди продати електроенергію, не буде".
Деталі: Про це Хуснуллін сказав після відвідин окупованого Мелітополя.
Він також заявив, що Запорізька АЕС "працюватиме, всі робочі місця збережені".
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Передісторія:
- У ніч на 4 березня російські війська обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано влучання у перший енергоблок, сталася пожежа в адміністративній будівлі.
- Після важких боїв та обстрілів промислового майданчика Запорізька АЕС була захоплена військовими РФ.