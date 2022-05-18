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Віце-прем'єр РФ запропонував Україні купувати електроенергію із захопленої Запорізької АЕС

Альона Мазуренко Середа, 18 травня 2022, 20:01
Віце-прем'єр РФ запропонував Україні купувати електроенергію із захопленої Запорізької АЕС
ОКУПАНТИ НА ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС 1 ТРАВНЯ 2022 РОКУ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який побував на окупованій території, запропонував Україні купувати електроенергію Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем загарбників РФ.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Якщо Україна буде готова приймати та оплачувати, значить працюватиме для них. Не прийматиме, працюватиме на Росію.

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Атомна електроенергія одна з найдешевших видів, абсолютно конкурентоспроможна. Запитань, куди продати електроенергію, не буде".

Деталі: Про це Хуснуллін сказав після відвідин окупованого Мелітополя.

Він також заявив, що Запорізька АЕС "працюватиме, всі робочі місця збережені".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У ніч на 4 березня російські війська обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано влучання у перший енергоблок, сталася пожежа в адміністративній будівлі.
  • Після важких боїв та обстрілів промислового майданчика Запорізька АЕС була захоплена військовими РФ.

Теми: АЕСЗапоріжжяокупаціявійна
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